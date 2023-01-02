Гран-при Китая ведет переговоры о проведении гонки «Ф-1» в 2023 году (RacingNews365)

Гран-при Китая может вернуться в календарь «Формулы-1» уже в нынешнем году. В начале декабря 2022-го «Ф-1» подтвердила, что гонка в Шанхае не состоится в четвертый раз подряд из-за ситуации вокруг пандемии коронавируса и политики «нулевой терпимости» к коронавирусу.
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