Гран-при Китая ведет переговоры о проведении гонки «Ф-1» в 2023 году (RacingNews365)

Гран-при Китая может вернуться в календарь «Формулы-1» уже в нынешнем году. В начале декабря 2022-го «Ф-1» подтвердила, что гонка в Шанхае не состоится в четвертый раз подряд из-за ситуации вокруг пандемии коронавируса и политики «нулевой терпимости» к коронавирусу.