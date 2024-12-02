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Toyota Corolla всего за 12 300 долларов, Toyota RAV4 за 17 800 долларов, Toyota Harrier за 20 500 долларов. Японский производитель обрушил цены на свои авто в Китае до конца года

Toyota Corolla всего за 12 300 долларов, Toyota RAV4 за 17 800 долларов, Toyota Harrier за 20 500 долларов. Японский производитель обрушил цены на свои авто в Китае до конца года

Toyota заявила, что до конца года компания снижает цены на свои машины в Китае. Первые 1000 покупателей акционный Toyota Land Cruiser Prado получат скидку 3500 долларов, за Toyota Corolla просят до конца года всего 12 300 долларов, Toyota Crown подешевела до 33 000 долларов, Toyota RAV4 предлагают от 17 800 долларов, Toyota Harrier стартует от 20 500 долларов.

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