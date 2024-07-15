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Царьград

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Недоглядели: Полиция обратила внимание на Мэтью Крукса еще до митинга Трампа

Недоглядели: Полиция обратила внимание на Мэтью Крукса еще до митинга Трампа

Правоохранители увидели угрозу в стрелявшем в Трампа мужчине еще до начала предвыборного мероприятия и просили своих коллег за ним присмотреть.

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