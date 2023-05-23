Беларусь получила приглашение на саммит «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге

Москва, 23 мая. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Республика Беларусь (РБ) приглашена на саммит «Россия — Африка», который пройдет с 26 по 29 июля в Санкт-Петербурге.
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