Токаев и Путин отметили отсутствие межрелигиозных конфликтов между казахами и русскими

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе двусторонней встречи с российским лидером Владимиром Путиным на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке заявил об отсутствии исторических конфликтов между казахами и русскими с точки зрения межрелигиозных и политических взаимоотношений.