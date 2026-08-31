Токаев и Путин отметили отсутствие межрелигиозных конфликтов между казахами и русскими

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе двусторонней встречи с российским лидером Владимиром Путиным на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке заявил об отсутствии исторических конфликтов между казахами и русскими с точки зрения межрелигиозных и политических взаимоотношений.
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