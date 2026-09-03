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В Испании протестующие демонстрировали фашистскую символику и приветствия

В Испании протестующие демонстрировали фашистскую символику и приветствия

Напряженность, вызванная миграционным кризисом в Сеуте, привела к акциям протеста против правительства Испании и вспышкам насилия на улицах нескольких испанских городов, сообщает La Vanguardia 3 сентября на официальном портале.

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