АиФ Кухня

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Что положено есть в Великий пост 3 марта 2025 года по церковному уставу?

Что положено есть в Великий пост 3 марта 2025 года по церковному уставу?

Разбираемся, какие правила питания действуют в первый день Великого поста по монастырскому уставу Для православных постов существуют очень строгие правила, при этом нет разграничения правил для тех, кто живет в монастырях, их называют монашествующими, и для людей вне монастырей, мирян.

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