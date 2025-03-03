Что положено есть в Великий пост 3 марта 2025 года по церковному уставу?

Разбираемся, какие правила питания действуют в первый день Великого поста по монастырскому уставу Для православных постов существуют очень строгие правила, при этом нет разграничения правил для тех, кто живет в монастырях, их называют монашествующими, и для людей вне монастырей, мирян.