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Чемпионат Италии. «Тренто» встретится с «Наполи», «Триест» примет «Динамо Сассари»

«Наполи» примет «Тренто», «Триест» сыграет с «Динамо Сассари». Чемпионат Италии Регулярный чемпионат Триест – Динамо Сассари Дата проведения 10 мая, 21.

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