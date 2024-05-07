Стало известно, кто поехал на инаугурацию Путина с Урала

На церемонию инаугурации президента Владимира Путина, которая начнется сегодня в 12:00 (мск), приглашены не только полпреды, губернаторы, члены правительства, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, но и доверенные лица, которые помогли главе государства вновь победить на выборах.