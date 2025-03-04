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Дочь актера Сильвестра Сталлоне надела винтажное платье своей матери

Дочь актера Сильвестра Сталлоне надела винтажное платье своей матери

Дочь голливудского актера Сильвестра Сталлоне надела винтажное платье своей матери. 26-летняя Систин Сталлоне позировала в откровенном наряде с глубоким декольте перед зеркалом в ванной и опубликовала фото в соцсетях.

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