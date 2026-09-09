Axios сообщил: Трамп сохранит политическое влияние после срока

Президент США Дональд Трамп, по словам его советников, сохранит значительное политическое влияние даже после окончания президентского срока.
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