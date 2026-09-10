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Огненный ад под Киевом: вторичные взрывы, вспыхнул гигантский пожар в районе Гостомеля

Огненный ад под Киевом: вторичные взрывы, вспыхнул гигантский пожар в районе Гостомеля

В сети появились кадры повторного удара по торговому центру «Мануфактура» в Сумах. По сообщениям украинских властей и СМИ, объект подвергся новой атаке менее чем через сутки после предыдущего попадания беспилотника.

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