Кабмин подготовит закон о регулировании маркетплейсов

Правительство само сформирует отдельный закон, который будет регулировать маркетплейсы. Как сказано в итоговом докладе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о развитии конкуренции за 2023 год, служба займется разработкой такого проекта совместно с Минпромторгом, Роспотребнадзором, другими ведомствами и организациями.