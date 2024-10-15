Создан лазер с самыми мощными ультракороткими импульсами

Исследовательская группа профессора Урсулы Келлер из Высшей технической школы Цюриха более 20 лет работает над совершенствованием технологии сверхбыстрых лазерных импульсов, в которой лазерный материал состоит из тонкого кристаллического диска толщиной всего 100 мкм.
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