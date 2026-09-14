Директор ЗАЭС сравнил кварталы Энергодара с Мариуполем в 2022 году из-за атак ВСУ

МЕЛИТОПОЛЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Некоторые кварталы города - спутника Запорожской АЭС Энергодара разрушены ударами ВСУ насколько, что напоминают Мариуполь в 2022 году.
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