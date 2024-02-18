Зидан может стать главным тренером «Баварии»

Зинедин Зидан в скором времени может заменить Томаса Тухеля на посту главного тренера «Баварии». Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в скором времени может стать главным тренером «Баварии», сообщает Corriero dello Sport со ссылкой на источники.