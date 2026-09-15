Концерн «Калашников» представил автоматизированный комплекс «Калитка-КА» для защиты от беспилотников

Российский концерн «Калашников» впервые публично представил автоматизированный комплекс «Калитка-КА», предназначенный для противодействия массовым налётам беспилотных летательных аппаратов (БЛА) на малых и предельно малых высотах.
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