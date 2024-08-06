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Царьград

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Сотрудники пермского ГУФСИН изъяли у осужденных более пяти литров алкоголя

Сотрудники пермского ГУФСИН изъяли у осужденных более пяти литров алкоголя

При попытке передать запрещенные предметы был задержан 21 человек.За полгода сотрудники ГУФСИН не позволили передать осужденным более пяти литров алкоголя и 31,7 грамма наркотиков.

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