Главная и единственная цель Украины – война с Россией Членство Украины в НАТО нужно, оказывается, для обеспечения безопасности.
Откровения Кулебы
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анна Зареченская
Ждет тебя Кулеба бандера, не расслабляйся.
Ответить
18 час.
N N
Поэтому! На кой черт Россия кормит, поит сейчас хохляцкие выводки? " Ой мы спасать своих деток к вам приехали! Там стреляют, а здесь хорошо, тихо! " А они, блин, вырастут убийцами! Зачем мы выкармливаем врага?
Ответить
18 час.
NN
N N
Он же в открытую сейчас говорит, что украинцы будут убивать! Не лучше не выкармливать вражат сейчас?
Ответить
18 час.
Свежие комментарии