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Откровения Кулебы

Откровения Кулебы

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Комментарии
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Анна Зареченская
Ждет тебя Кулеба бандера, не расслабляйся.
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18 час.
N N
Поэтому! На кой черт Россия кормит, поит сейчас хохляцкие выводки? &quot; Ой  мы спасать своих деток к вам приехали! Там стреляют, а здесь хорошо, тихо! &quot; А они, блин, вырастут убийцами! Зачем мы выкармливаем врага?
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18 час.
NN
N N
Он же в открытую сейчас говорит, что украинцы будут убивать! Не лучше не выкармливать вражат сейчас?
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18 час.

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