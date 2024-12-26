Откровения Кулебы

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Поэтому! На кой черт Россия кормит, поит сейчас хохляцкие выводки? " Ой мы спасать своих деток к вам приехали! Там стреляют, а здесь хорошо, тихо! " А они, блин, вырастут убийцами! Зачем мы выкармливаем врага?