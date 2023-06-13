ВСУ утратили инициативу и перешли к обороне на купянском направлении после успешных ударов авиации и артиллерии российской армии, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, сообщает 13 июня ТАСС.
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