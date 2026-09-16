Михаил Мурашко призвал пожилых к вакцинации от пневмококка

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на Всемирном фестивале молодежи подчеркнул значимость вакцинации от пневмококка для пожилых людей с хроническими бронхолегочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, отметив её важность для их здоровья.