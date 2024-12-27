Петербуржцы поделились впечатлениями от открытия станции «Горный институт»

Жителей города опросила корреспондент «Петербургского дневника» Александра Гармаш В связи с открытием станции метро «Горный институт» издание «Петербургский дневник» попросило жителей города поделиться впечатлениями.
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