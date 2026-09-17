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«Худший штрафной в истории ЦСКА». Футболист «армейцев» привез гол в свои ворота в матче с махачкалинским «Динамо»

«Худший штрафной в истории ЦСКА». Футболист «армейцев» привез гол в свои ворота в матче с махачкалинским «Динамо»

Московский ЦСКА пропустил гол в гостевом матче 9-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» после грубой ошибки защитника Джамалутдина Абдулкадырова.

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