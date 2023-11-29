Лондон готовит атаку на Приднестровье?

Зачем новый глава Форин-офиса Кэмерон летал в Киев и Кишинев Светлана Гомзикова На фото: президент Украины Владимир Зеленский, справа, сидит напротив министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона, слева, во время встречи в Киеве (Фото: AP/TAСС) Материал комментируют: Борис Джерелиевский Визит в Киев президента Молдавии Майи Санду может говорить о подготовке провокации в Приднестровье, целью которой станет захват крупнейшего военного арсенала в селе Колбасны.