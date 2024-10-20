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Царьград

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Диетолог рассказала, почему не стоит есть бутерброды с маслом и сыром

Диетолог рассказала, почему не стоит есть бутерброды с маслом и сыром

Дианова посоветовала не употреблять бутерброды с маслом и сыромМногие по утрам не любят уделять много времени на приготовление завтрака, отдавая предпочтение простым бутербродам с сыром и маслом.

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