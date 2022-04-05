Поезд сошел с рельсов после ДТП в Венгрии: есть погибшие

Поезд врезался в автомобиль на юге Венгрии и сошел с рельсов, есть погибшие и пострадавшие.Как сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию, авария произошла примерно в 7 утра по местному времени (08:00 мск) в городе Миндсент в южной области Чонград.