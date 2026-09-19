CRISPR-библиотека Partita выявила ген устойчивости лимфомы к препарату

Международная исследовательская группа — Институт онкологических исследований имени Оливии Ньютон-Джон (ONJCRI), Институт медицинских исследований Уолтера и Элизы Холл (WEHI) и Genentech (дочерняя компания Roche) — выявила ранее неизвестную роль гена, который помогает клеткам лимфомы выживать на фоне одного из ведущих препаратов для лечения рака крови.