CRISPR-библиотека Partita выявила ген устойчивости лимфомы к препарату

Международная исследовательская группа — Институт онкологических исследований имени Оливии Ньютон-Джон (ONJCRI), Институт медицинских исследований Уолтера и Элизы Холл (WEHI) и Genentech (дочерняя компания Roche) — выявила ранее неизвестную роль гена, который помогает клеткам лимфомы выживать на фоне одного из ведущих препаратов для лечения рака крови.
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