Стали известны результаты выборов в Госдуму после обработки более 15% бюллетеней

Все приведенные результаты остаются предварительными В Алтайском крае появились первые результаты выборов депутатов Государственной Думы после обработки более 15% бюллетеней.
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