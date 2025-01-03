Сотрудницы следственного управления поздравили с Новым годом ветерана Великой Отечественной войны Блохину Надежду Николаевну

В канун Нового года сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области присоединились к ведомственной новогодней акции «С Добрым годом!» и навестили ветерана Великой Отечественной войны Блохину Надежду Николаевну, с которой на протяжении длительного времени поддерживают дружеские отношения.
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