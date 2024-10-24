Global Look Press/Keystone Press Agency/Po1 Alexander Kubitza/Dod Конфликт на Украине закончится переговорами, однако сроки их проведения должен устанавливать киевский режим, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
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