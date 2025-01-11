«Удар по западным санкциям»: в Германии негодуют, узнав о сделке Путина на $13 млрд

Россия нанесла серьезный удар по западным санкциям. Такими выводами поделились немецкие журналисты. Западные страны ввели в отношении России большое количество различных санкций в надежде на то, что они камня на камне не оставят от ее экономики.
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