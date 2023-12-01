Медведев обсудит с губернаторами СФО комплектование ВС РФ контрактниками

Зампред Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в пятницу проведет совещание с губернаторами Сибирского федерального округа (СФО) по комплектованию контрактниками Вооруженных сил России.
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