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Коротко о главном

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Командир надел ордена в Москве, чтобы сын их увидел. Но в кафе его не пустили из-за военной формы

Командир надел ордена в Москве, чтобы сын их увидел. Но в кафе его не пустили из-за военной формы

Боец с позывным «Соболь» — опытный офицер, который был вынужден оставить службу после тяжёлого ранения: ему провернули штык-нож в сердце.

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Комментарии
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Николай ИВАНОВ
Кафе должно быть закрыто навсегда, хозяин оштрафован за дискредитацию ВС РОССИИ.....  Если он еще и ......... то лишен гражданства и депортирован со всеми родственниками. А его активы и недвижимость заморожены на 50 лет......  И ещё чтобы выплатил минимум годовое содержание данного офицера в период его пребывания на фронте.....  И все официально опубликовать, чтобы у других владельцев общепита даже в голове не закрадывалась мысль так поступать в отношении военнослужащих РОССИИ.....  Если военнослужащий ведет не подобающим образом - есть силовые структуры, которые можно вызвать......
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