Командир надел ордена в Москве, чтобы сын их увидел. Но в кафе его не пустили из-за военной формы

Николай ИВАНОВ

Кафе должно быть закрыто навсегда, хозяин оштрафован за дискредитацию ВС РОССИИ..... Если он еще и ......... то лишен гражданства и депортирован со всеми родственниками. А его активы и недвижимость заморожены на 50 лет...... И ещё чтобы выплатил минимум годовое содержание данного офицера в период его пребывания на фронте..... И все официально опубликовать, чтобы у других владельцев общепита даже в голове не закрадывалась мысль так поступать в отношении военнослужащих РОССИИ..... Если военнослужащий ведет не подобающим образом - есть силовые структуры, которые можно вызвать......