Жители Забайкалья стали больше пить и курить

Жители Забайкальского края оказались существенно зависимы от вредных привычек. К таким выводам пришли аналитики РИА Новости, сверив статистику употребления алкоголя и никотина в прошлом и позапрошлом годах.
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