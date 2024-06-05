Представитель Администрации Соединённых Штатов Америки Джейк Салливан предположил, что ВС киевского режима удаётся давать отпор наступающим подразделениям Армии Российской Федерации, объяснив это тем, что они получили американское вооружение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии