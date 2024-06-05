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Белый дом: ВСУ укрепили позиции после получения помощи США

Белый дом: ВСУ укрепили позиции после получения помощи США

Представитель Администрации Соединённых Штатов Америки Джейк Салливан предположил, что ВС киевского режима удаётся давать отпор наступающим подразделениям Армии Российской Федерации, объяснив это тем, что они получили американское вооружение.

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