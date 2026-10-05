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Царьград

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«Сибирь» разгромила «Динамо-Брянск» и вышла на 3-е место

«Сибирь» разгромила «Динамо-Брянск» и вышла на 3-е место

Новосибирская команда обыграла «Динамо-Брянск» со счётом 2:0 в домашнем матче 12-го тура, который прошёл 4 октября на стадионе «Спартак».

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