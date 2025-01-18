Украина и Молдавия могут исчезнуть, — Патрушев

Постоянный член Совета безопасности России, помощник президента РФ Николай Патрушев в интервью «Комсомольской правде» не исключает, что антироссийская политика Кишинева приведет к тому, что Молдавия войдет в состав другой страны или прекратит существование.
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