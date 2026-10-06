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Онколог объяснил, из-за чего Лерчек может страдать от сильных болей

Онколог объяснил, из-за чего Лерчек может страдать от сильных болей

Блогер Валерия Чекалина, которая проходит лечение от онкологии, испытывает боли, причину которых не показали ни КТ, ни МРТ поясничного и крестцового отделов позвоночника.

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