TikTok возобновил работу в США — стараньями Трампа блокировка продержалась мен...

TikTok возобновил работу в США — стараньями Трампа блокировка продержалась меньше сутокTikTok объявила о возобновлении работы сервиса коротких видео в США после непродолжительного отключения в соответствии со вступившим в силу законом.
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