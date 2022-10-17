НАТО начинает свои ядерные маневры. Говорят, Украина здесь совершенно ни при чем

НАТО сегодня, 17 октября, начинает свои ежегодные ядерные учения Steadfast Noon («Стойкий полдень»). Десятки самолетов примут участие в тренировочных полетах над Бельгией, Великобританией и Северным морем для отработки применения американских ядерных сил в Европе.
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