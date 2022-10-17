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НАТО начинает свои ядерные маневры. Говорят, Украина здесь совершенно ни при чем

НАТО начинает свои ядерные маневры. Говорят, Украина здесь совершенно ни при чем

НАТО сегодня, 17 октября, начинает свои ежегодные ядерные учения Steadfast Noon («Стойкий полдень»). Десятки самолетов примут участие в тренировочных полетах над Бельгией, Великобританией и Северным морем для отработки применения американских ядерных сил в Европе.

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