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Царьград

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"Как соберешься - звони": Путин пошутил над Эрдоганом. Но в каждой шутке лишь доля шутки

"Как соберешься - звони": Путин пошутил над Эрдоганом. Но в каждой шутке лишь доля шутки

Президент России Владимир Путин однажды пошутил над турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Но в каждой шутке лишь доля шутки.

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