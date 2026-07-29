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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Кайрата» Уразбахтин о дебютном голе Сатпаева за «Челси»: «Дастан сильнее Делапа, выносливее, вариативнее. Шансы закрепиться в обойме у него хорошие»

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин считает, что Дастан Сатпаев способен закрепиться в составе «Челси».

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