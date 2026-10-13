Почему российские пенсионеры выбирают зимовку во Вьетнаме: считаем расходы в месяц

Фото: Unsplash Во Въетнамском Нячанге появился целый анклав российских релокантов возрастом 60+: они сдали свои «хрущевки», забрали пенсионные карты и улетели от зимы и гололеда зимовать к морю, до самого апреля.
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