Экс-помощница Ройзмана* похвасталась кадрами со свадьбы. Фото

Победительница «Мисс Екатеринбург — 2016» и бывшая помощница экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана*(признан в РФ иностранным агентом) Елизавета Аниховская показала фотографии со своей свадьбы, стилизованной под образ «диснеевской принцессы».
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