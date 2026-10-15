Глава Минцифры РФ Максут Шадаев назвал беспрецедентными по масштабу удары по трём дата-центрам компании в Рязанской, Калужской и Владимирской областях, которые произошли за несколько дней.
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