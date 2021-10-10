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Рейтинг по финансовому благополучию возглавили регионы Крайнего Севера

Рейтинг по финансовому благополучию возглавили регионы Крайнего Севера

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Лидерами российского рейтинга по финансовому благополучию населения по итогам 2020 года стали северные регионы и столицы, в конце списка оказались регионы Кавказа и Сибири, свидетельствует исследование РИА Новости*.

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