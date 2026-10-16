В Минобороны России заявили, что российские войска беспилотниками «Герань» нанесли удар по складам БПЛА и ракетно-артиллерийского вооружения (РАВ) ВСУ в Харьковской и Запорожской областях.
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