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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Объем ставок в Olimpbet увеличился на 30% за год. Средняя сумма ставки – 1268 рублей

Директор по развитию Olimpbet Константин Гусев подвел итоги 2024 года для букмекера. За год общий объем ставок в компании увеличился на 30,5% в денежном эквиваленте и на 9,7% в количественном выражении.

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