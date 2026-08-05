«Как отдохнули?»: злорадство вместо сочувствия

Они смотрели на горячий песок, усеянный телами. На детей, которые приехали на море, чтобы прожить последний день своей жизни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Болен — чемодан в руки. Мигранты в ярости от новых правил в России: посыпались угрозы и жестокие обвинения
- Охранник магазина «уважил» мигранта, который кричал, оскорблял и требовал «уважения к себе»
- «Десять лет проживи, а потом у соседей спросим»: публицист Пучков описал жёсткую схему приёма в граждане России
Свежие комментарии