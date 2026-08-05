Театр абсурда
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Театр абсурда

8 901 подписчик

«Как отдохнули?»: злорадство вместо сочувствия

«Как отдохнули?»: злорадство вместо сочувствия

Они смотрели на горячий песок, усеянный телами. На детей, которые приехали на море, чтобы прожить последний день своей жизни.

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Комментарии
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Александр
Зимой мы похохочем. Как вы будете потеть.
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1 м.