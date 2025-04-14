Понятие «цифровая валюта» внесут в УК для регулирования ее ареста и изъятия

Понятие «цифровая валюта» появится в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах. Такие поправки, разработанные Минюстом, в понедельник, 14 апреля одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности (документ есть в распоряжении «Известий»), сообщили источники редакции в кабмине.