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Понятие «цифровая валюта» внесут в УК для регулирования ее ареста и изъятия

Понятие «цифровая валюта» внесут в УК для регулирования ее ареста и изъятия

Понятие «цифровая валюта» появится в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах. Такие поправки, разработанные Минюстом, в понедельник, 14 апреля одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности (документ есть в распоряжении «Известий»), сообщили источники редакции в кабмине.

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